Две школьницы из области Ұлытау стали призерами республиканской олимпиады для сельских школ
Две ученицы из области Ұлытау заняли третье место на республиканской олимпиаде для учащихся сельских школ, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.
Школьницы представляли регион на олимпиаде по истории Казахстана и основам права.
Ученица 10-го класса опорной школы №1 района Ұлытау Карлыгаш Абуова заняла третье место по истории Казахстана.
Ученица 11-го класса опорной школы имени Бименде Амалбекова Жанааркинского района Жасмин Мухаметкалиева завоевала третье место по основам права.
Таким образом, школьницы из области Ұлытау завершили республиканскую олимпиаду с двумя бронзовыми наградами.