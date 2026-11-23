Две ученицы из области Ұлытау заняли третье место на республиканской олимпиаде для учащихся сельских школ, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Школьницы представляли регион на олимпиаде по истории Казахстана и основам права.

Ученица 10-го класса опорной школы №1 района Ұлытау Карлыгаш Абуова заняла третье место по истории Казахстана.

Ученица 11-го класса опорной школы имени Бименде Амалбекова Жанааркинского района Жасмин Мухаметкалиева завоевала третье место по основам права.

Таким образом, школьницы из области Ұлытау завершили республиканскую олимпиаду с двумя бронзовыми наградами.