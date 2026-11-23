В области Ұлытау в рамках принципа «Закон и порядок» продолжается профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечению их безопасности. В Жезказгане сотрудники полиции и представители городского отдела образования провели совместный рейд, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В ходе рейда подросткам разъяснили необходимость соблюдать общественный порядок, не находиться вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей и не допускать правонарушений.

Родителям рассказали об их обязанностях по обеспечению безопасности детей, контролю за их досугом и соблюдению требований законодательства. Также их предупредили, что за нарушение требований закона предусмотрена административная ответственность.

Профилактические мероприятия направлены на предупреждение правонарушений среди подростков, повышение их правовой грамотности и ответственности родителей.

Рейды по обеспечению безопасности несовершеннолетних в области продолжатся.