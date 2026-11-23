Четыре специалиста по дзюдо из области Ұлытау получили международные сертификаты
Четыре специалиста по дзюдо из области Ұлытау успешно завершили программу обучения первого уровня (Level 1) Академии Международной федерации дзюдо (IJF Academy) в Стамбуле и получили сертификаты, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.
В ходе международного семинара специалисты из региона усовершенствовали профессиональные знания и повысили квалификацию.
Программу обучения завершили Елдос Кайсар, Батырлан Умирзаков, Ерболат Каракесеков и Жандос Кайсаров. По ее итогам им вручили соответствующие сертификаты.
Программа направлена на повышение профессиональной подготовки тренеров по дзюдо, изучение международного опыта и развитие этого вида спорта в регионе.