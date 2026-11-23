Четыре специалиста по дзюдо из области Ұлытау успешно завершили программу обучения первого уровня (Level 1) Академии Международной федерации дзюдо (IJF Academy) в Стамбуле и получили сертификаты, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В ходе международного семинара специалисты из региона усовершенствовали профессиональные знания и повысили квалификацию.

Программу обучения завершили Елдос Кайсар, Батырлан Умирзаков, Ерболат Каракесеков и Жандос Кайсаров. По ее итогам им вручили соответствующие сертификаты.

Программа направлена на повышение профессиональной подготовки тренеров по дзюдо, изучение международного опыта и развитие этого вида спорта в регионе.