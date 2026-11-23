Сегодня в области Ұлытау торжественно открыли движение на реконструированном участке автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км. В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр транспорта Республики Казахстан Асел Жанасова, аким области Ұлытау Есет Байкен, представители АО «НК «ҚазАвтоЖол», а также жители региона, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

С вводом в эксплуатацию данного участка полностью завершена реконструкция всей 400-километровой трассы, связывающей южные и центральные регионы страны.

Реконструкция автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган проведена в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на V заседании Национального курултая в январе текущего года. Президент поставил задачу обеспечить открытие движения по всей протяженности трассы до конца 2026 года.

«Проект “Кызылорда – Жезказган” – конкретное воплощение поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры. Вместе с проектами Кызылорда – Актобе, Караганда – Жезказган и направлением Арал – Каспий мы формируем единую современную транспортную сеть, соединяющую юг, центр и запад страны. Мы строим не просто дороги, а транспортный каркас экономики», – отметила Асел Жанасова.

В свою очередь аким области Ұлытау Есет Байкен подчеркнул важность реализации инфраструктурных проектов для социально-экономического развития региона.

«Особое значение для области Ұлытау имеет последовательная реализация поручений Главы государства по социально-экономическому развитию региона. Сегодня при поддержке Правительства и реализации масштабных инфраструктурных проектов создаются новые возможности для развития области, укрепления ее экономического потенциала и повышения качества жизни населения. Открытие автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган – важный этап этой работы, который придаст дополнительный импульс развитию нашего региона», – отметил Есет Байкен.

В ходе реконструкции выполнено около 4 млн кубометров земляных работ, уложено 1 млн тонн песчано-гравийной смеси, 650 тыс. тонн щебеночно-песчаной смеси и 1,3 млн тонн асфальтобетона. Кроме того, построены четыре моста, 78 водопропускных труб и 18 переходов для скота. В строительстве были задействованы порядка 1,2 тыс. специалистов и 800 единиц техники.

В прошлом году движение было открыто на участке протяженностью 192 км в Кызылординской области. Завершение реконструкции участка в области Ұлытау стало заключительным этапом масштабного обновления автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган.

До начала реконструкции дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, что затрудняло транспортное сообщение между регионами. Открытие обновленной трассы позволит сократить время в пути, улучшить условия пассажирских и грузовых перевозок, а также расширить возможности для социально-экономического развития региона.