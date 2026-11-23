Медицинские организации области Ұлытау подготовились к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. При необходимости в стационарах региона могут развернуть до 250 инфекционных коек, из которых 96 уже функционируют, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В рамках подготовки к эпидемиологическому сезону 2026–2027 годов в регионе проведена вакцинация против гриппа. Прививки получили 28 тысяч человек, что составляет 82,4% от запланированного количества. Вакцинация остается одной из основных мер профилактики гриппа.

В области утвержден комплексный план профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий. Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле специалистов.

Жителям рекомендуют соблюдать меры профилактики: избегать мест массового скопления людей, регулярно проветривать помещения, тщательно мыть руки и использовать антисептики. При появлении симптомов заболевания рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью.