В Каражале состоялось торжественное открытие здания прокуратуры

В городе Каражале области Ұлытау введено в эксплуатацию новое административное здание городской прокуратуры. В церемонии открытия приняли участие аким области Ұлытау Есет Байкен, прокурор области Жасулан Еламанов, председатель областного маслихата Бауыржан Шингисов, а также представители правоохранительных органов.

Глава региона поздравил сотрудников прокуратуры с открытием нового здания и отметил, что объект позволит эффективно организовать работу надзорного органа и создать надлежащие условия для сотрудников и граждан.

«При поддержке Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в нашем регионе за счет возвращенных государству средств реализуются социальные и важные инфраструктурные проекты, которые служат на благо жителей. Это конкретный результат системной работы по обеспечению законности. Пусть и этот объект станет достойным местом службы на благо обеспечения законности и правопорядка», – отметил аким области Есет Байкен.

Прокурор области Жасулан Еламанов подчеркнул, что новое здание должно способствовать повышению качества защиты прав граждан и укреплению их доверия к органам прокуратуры.

«Главная задача прокуратуры – обеспечение верховенства закона, защита прав граждан и интересов государства. Поэтому новое здание должно стать не только комфортным местом работы, но и повысить ответственность сотрудников за выполнение возложенных на них задач. Уверен, что прокуратура города Каражала продолжит профессионально выполнять свои обязанности и добиваться конкретных результатов во благо населения», – отметил Жасулан Еламанов.

Одноэтажный объект общей площадью около 220 квадратных метров оснащен в соответствии с современными требованиями. В нем созданы необходимые условия для работы сотрудников, приема граждан и всестороннего рассмотрения обращений по вопросам защиты их прав и законных интересов.