В Жезказгане военнослужащие воинской части 5575 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан впервые приступили к охране общественного порядка, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

По этому случаю на площади перед зданием акимата области Ұлытау прошел торжественный гарнизонный развод. В мероприятии приняли участие представители областного акимата, правоохранительных органов и военнослужащие.

В ходе торжественного построения военнослужащим разъяснили их служебные обязанности и поставили задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.

После гарнизонного развода военнослужащие вышли на улицы Жезказгана и приступили к охране общественного порядка.

Воинская часть 5575 создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2025 года № 268. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан совместно с органами внутренних дел Жезказгана и Сатпаева.

Привлечение военнослужащих Национальной гвардии к охране общественного порядка направлено на укрепление взаимодействия с правоохранительными органами региона и обеспечение общественной безопасности.