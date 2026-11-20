Актер Казахского музыкально-драматического театра области Ұлытау имени Серке Кожамкулова Кенжетай Абильдин удостоен специального приза имени Идриса Ногайбаева на республиканском театральном фестивале ALMATY THEATRE FESTIVAL в Алматы, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Фестиваль, прошедший с 15 по 20 ноября, был посвящен 10-летию Театра традиционного искусства «Алатау». В творческом состязании, организованном при поддержке акимата Алматы, приняли участие театральные коллективы из разных регионов страны. Они представили зрителям 11 постановок в различных жанрах.

Казахский музыкально-драматический театр области Ұлытау участвовал в фестивале со спектаклем «WOYZECK» по пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера. Постановку показали 16 ноября на сцене Театра традиционного искусства «Алатау». Режиссер-постановщик спектакля — Мейрам Хабибуллин.

В спектакле изображена судьба рядового солдата Войцека, столкнувшегося с жизненными трудностями и давлением общества. Через внутренние переживания героя поднимаются вопросы социального неравенства, человеческого достоинства и власти сильных над слабыми. Образ Капитана помогает раскрыть влияние военной иерархии на судьбу Войцека.

По итогам фестиваля Кенжетай Абильдин получил специальный приз имени Идриса Ногайбаева за исполнение роли Капитана в спектакле «WOYZECK».

В рамках фестиваля также была организована республиканская научно-практическая конференция на тему «Традиционное искусство и пространство современного театра».