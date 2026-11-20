Глава государства Касым-Жомарт Токаев на III Форуме работников сельского хозяйства вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие аграрной отрасли. Среди награжденных – табунщик из области Ұлытау Макиш Аменов, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Житель Жанааркинского района Макиш Керимбайулы Аменов награжден орденом «Еңбек Даңқы» III степени за многолетний труд и вклад в развитие коневодства.

Макиш Аменов родился 31 октября 1966 года. В настоящее время он работает табунщиком в хозяйстве «Керимбай», расположенном в сельском округе имени Сакена Сейфуллина Жанааркинского района.

Трудовой путь он начал в 1983 году после окончания школы табунщиком в совхозе имени Сакена Сейфуллина.

За годы его труда поголовье лошадей жителей села выросло со 100 до 2 тысяч голов. Своим трудом он также вносит вклад в развитие коневодства и обеспечение занятости других табунщиков.

Макиш Аменов и ранее был отмечен за свой труд. В частности, в 2023 году он награжден Почетной грамотой акима Жанааркинского района, а также несколькими благодарственными письмами акима села.

Орден «Еңбек Даңқы» III степени стал государственной наградой за многолетний труд Макиша Аменова в сфере сельского хозяйства.