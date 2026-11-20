В Сатпаеве прошла методическая площадка «SAPA LAB» для руководителей организаций образования. Участники обсудили вопросы совершенствования работы школ, повышения качества образования и внедрения эффективных управленческих практик, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В ходе методической площадки особое внимание уделили анализу образовательных результатов, совершенствованию внутришкольного контроля, поддержке профессионального развития педагогов и принятию управленческих решений на основе конкретных данных.

На открытой площадке «Одна проблема – одно решение – один результат» директора школ поделились опытом и обсудили основные факторы, влияющие на качество образования. Также были рассмотрены эффективные пути решения актуальных проблем.

Кроме того, участникам представили проект «BILIM UP», направленный на профессиональное развитие педагогов, и опыт Назарбаев Интеллектуальных школ. Речь также шла о формировании эффективных моделей методической поддержки в организациях образования.

В ходе профессионального обмена мнениями с участием республиканских экспертов обсуждались внедрение передового опыта в работу школ региона, повышение управленческих компетенций руководителей и улучшение качества образования.