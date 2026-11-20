23 ноября в областном центре СПИД пройдет день открытых дверей. Жители смогут бесплатно и конфиденциально пройти тестирование на ВИЧ и получить консультации специалистов, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

День открытых дверей пройдет с 09:00 до 16:00 в областном центре СПИД по адресу: город Жезказган, улица Г. Омарова, 23.

В рамках мероприятия жители смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Результат будет готов в течение 15-20 минут.

Также участники смогут конфиденциально проконсультироваться с врачами-эпидемиологами, инфекционистами и психологами и получить ответы на интересующие вопросы.

По словам специалистов, современные методы диагностики позволяют выявить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии. Своевременно начатое и непрерывное лечение помогает сохранить здоровье, улучшить качество жизни и прожить долгую жизнь.

Областной центр СПИД приглашает жителей и гостей региона принять участие в дне открытых дверей и ответственно отнестись к своему здоровью.

Дата: 23 ноября 2026 года.

Время: с 09:00 до 16:00.

Адрес: город Жезказган, улица Г. Омарова, 23 (больничный комплекс).