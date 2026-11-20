В областной универсальной библиотеке прошел духовно-просветительский вечер «Жыр мен еңбек тоғысқан өмір», посвященный 80-летию со дня рождения поэта, переводчика, журналиста, горного инженера, лауреата премии имени Саттара Ерубаева Куаныша Ахметова, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В мероприятии, организованном в рамках областной акции «Бір өлке – бір кітап», приняли участие представители интеллигенции, ветераны сферы культуры, молодежь и библиотечные работники.

Заместитель руководителя управления культуры области Ұлытау Ж. Утегенов рассказал о вкладе поэта в духовное развитие региона и значении его творческого наследия.

Специально из Астаны на вечер приехал сын Куаныша Ахметова Мурат Куанышулы. Также в мероприятии приняли участие ученый-металлург, общественный деятель Толеген Букиров, государственный и общественный деятель, журналист, краевед Сагындык Кожамсейтов, член Союза писателей Казахстана, поэт Муса Тилеуов, заслуженный деятель Казахстана, акын-айтыскер Муканбеткали Сеитказинов и поэт, драматург Зейнеп Абильбекова.

Участники встречи рассказали о жизненном пути Куаныша Ахметова, его общественной деятельности, в которой сочетались труд и творчество, поэтических произведениях и переводах. Они поделились воспоминаниями о поэте, отметили его гражданскую позицию и значение литературного наследия для молодого поколения.

Вечер продолжился музыкальной программой. Солистка областной филармонии имени Тайжана Калмагамбетова Гулдаурен Жидебаева исполнила песню «Ұлытауым». Заслуженный артист Казахстана Галым Мухамеддин исполнил песню «Екі жирен», которую любил слушать поэт, а член Союза журналистов Казахстана Серик Оспан – песню «Сарыарқа».

Мероприятие было посвящено популяризации литературного и культурного наследия родного края, творчества Куаныша Ахметова и его жизненного пути среди молодого поколения.