В Жезказгане состоялась церемония открытия 35-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги и Кубка акима области Ұлытау, сообщает официальный сайт акимата области.

В соревнованиях принимают участие девять команд из Семея, Павлодара, Астаны, Кызылорды, Караганды, Мангистауской и Туркестанской областей, Шымкента и области Ұлытау.

В церемонии открытия приняли участие аким области Ұлытау Есет Байкен и главный судья Федерации волейбола Республики Казахстан Арман Калиев.

Почетные гости пожелали командам успехов и отметили важность развития волейбола и укрепления спортивных связей между регионами.

Чемпионат направлен на обмен опытом между командами, повышение мастерства спортсменов и развитие волейбола в стране.

Соревнования продлятся до 27 ноября.