В области Ұлытау начал работу специальный Telegram-бот, с помощью которого граждане с нарушениями слуха и речи могут вызвать скорую медицинскую помощь, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Новый цифровой сервис позволяет вызвать бригаду скорой помощи без телефонного разговора и следить за выполнением заявки.

Для использования Telegram-бота необходимо перейти по ссылке https://t.me/ulytau103_bot⁠￼ и нажать кнопку «Запустить» или отправить команду /start.

После этого пользователю необходимо поделиться номером телефона и заполнить личные данные в разделе профиля. Также можно добавить адрес проживания в разделе «Мои адреса» и контактные лица в разделе «Близкие».

Чтобы вызвать скорую медицинскую помощь, необходимо нажать кнопку «103» в нижней части бота и указать необходимые сведения, в том числе имя и фамилию человека, которому требуется помощь, адрес и описание его состояния. После заполнения заявки нужно нажать кнопку «Вызвать скорую помощь».

Отслеживать статус вызова можно в режиме реального времени. Пользователю будет доступна информация о рассмотрении заявки, ее принятии диспетчером, выезде бригады и завершении вызова. Если на вызов назначена бригада, на карте можно увидеть ее местоположение и предполагаемое время прибытия.

В случае ухудшения состояния через кнопку «Мое состояние ухудшилось» можно отправить дополнительное сообщение диспетчеру. Если медицинская помощь больше не требуется, предусмотрена возможность отменить вызов.

Telegram-ботом необходимо пользоваться только в случае реальной необходимости. За ложный вызов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.