В области Ұлытау открылась новая школа на 80 мест

В День знаний в селе Манадыр Жанааркинского района состоялось торжественное открытие новой школы на 80 мест. Новое учебное заведение построено за счет средств, возвращенных государству в рамках Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

В современной школе созданы все необходимые условия для получения учащимися качественного образования и всестороннего развития. В школе оборудованы 18 учебных кабинетов, кабинет робототехники, спортивный зал, а также баскетбольная и футбольная площадки.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким области Ұлытау Есет Байкен, прокурор области Жасулан Еламанов и председатель областного маслихата Бауыржан Шингисов.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и при поддержке Правительства за счет средств специального государственного фонда, созданного по инициативе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в регионах реализуются проекты по строительству социальных и инфраструктурных объектов. В область Ұлытау из указанного фонда выделено более 20 млрд тенге. За счет этих средств ведется строительство более 17 объектов, 12 из которых планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца текущего года», – отметил аким области.

Сегодня в области Ұлытау функционируют 86 школ, в которых обучается 41 671 учащийся. В настоящее время все образовательные учреждения региона начали новый учебный год, обеспечив необходимый уровень готовности.

Отметим, что на строительство новой школы в станции Манадыр из средств специального государственного фонда было выделено 1,2 млрд тенге.