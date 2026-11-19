Аким области Есет Байкен встретился с жителями района Ұлытау. Стороны обсудили социально-экономическое развитие района, реализацию инфраструктурных проектов и актуальные вопросы населения. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальных сетях,передает официальный сайт акимата Ұлытау.

В районе продолжаются работы по обновлению систем водоснабжения и электрических сетей. Они направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры.

В этом году завершено асфальтирование автомобильной дороги протяженностью 21,3 км, ведущей к населенному пункту Жыланды Сарысуского сельского округа. Также отремонтирована дорога протяженностью 2,7 км от поселка Карсакпай до железнодорожной станции.

Кроме того, проведен средний ремонт 45 км автомобильной дороги Карсакпай – Байконур. Ее общая протяженность составляет 51 км.

Завершен и средний ремонт 109 км автомобильной дороги республиканского значения «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» на участке от населенного пункта Ұлытау до границы с Костанайской областью. Движение транспорта на отремонтированном участке полностью открыто.

«Отдельное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В селе Ұлытау ведется строительство районной больницы на 20 коек, рассчитанной на прием 100 человек в смену, а также крытого бассейна», — отметил Есет Байкен.

Одним из приоритетных направлений остается развитие сельского хозяйства. В районе реализуются инвестиционные проекты в животноводстве, принимаются меры по поддержке фермерских хозяйств и эффективному использованию сельскохозяйственных земель.

В ходе встречи аким области выслушал обращения и предложения жителей и дал ряд поручений ответственным руководителям.

«Решение вопросов, поднятых жителями, и качественная реализация запланированных проектов остаются на моем контроле», — подчеркнул глава региона.