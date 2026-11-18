В области Ұлытау состоялась интеллектуальная игра «Антипараквест», направленная на формирование антикоррупционной культуры и повышение правовой грамотности государственных служащих, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В мероприятии, организованном в рамках принципа «Закон и порядок», приняли участие от 50 до 60 госслужащих. Они выполнили специально подготовленные задания и ответили на ситуационные вопросы, проверив свои правовые знания и сообразительность.

В ходе игры участники выполняли задания, связанные с соблюдением требований закона и норм служебной этики, выявлением коррупционных рисков и принятием правильных решений в различных правовых ситуациях.

Мероприятие в интерактивном формате было направлено на развитие навыков командной работы госслужащих и разъяснение важности принципов законности, честности и ответственности.

Такие мероприятия способствуют укреплению антикоррупционной культуры на государственной службе и популяризации принципов открытости и ответственности.