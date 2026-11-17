В Жезказгане индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за продажу алкогольной продукции лицу, не достигшему 21 года, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау со ссылкой на портал Polisia.kz Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Правонарушение зарегистрировано в ночь на 15 ноября. Сотрудники полиции выявили факт продажи алкоголя лицу младше 21 года в одном из ночных клубов города.

Всего с начала года в области Ұлытау выявлено 29 правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года.

Согласно действующему законодательству продажа алкогольной продукции лицам младше 21 года запрещена.

Полицейские призывают предпринимателей строго соблюдать требования законодательства и проверять документ, подтверждающий возраст покупателя, при продаже алкогольной продукции.