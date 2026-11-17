За 9 месяцев 2026 года в область Ұлытау привлекли 63 медицинских специалиста. Среди них — врачи по направлениям, которые ранее не были представлены в регионе, включая детскую кардиологию, сосудистую хирургию и нейрохирургию с применением интервенционных методов лечения, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

О развитии системы здравоохранения рассказал руководитель областного управления здравоохранения Рустем Нысанбаев. По его словам, в регионе реализуется комплексный план, одним из ключевых направлений которого является обеспечение медицинских организаций квалифицированными специалистами. Для этого ведется работа по привлечению врачей из других областей Казахстана, а также взаимодействие с резидентами, завершающими обучение.

Наряду с укреплением кадрового потенциала расширяются возможности оказания специализированной медицинской помощи. В 2025 году был приобретен ангиограф, с использованием которого в 2026 году начали активно проводить малоинвазивные вмешательства. Кроме того, в регионе внедрено эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, приобретено артроскопическое оборудование для проведения малоинвазивных операций.

Плановые и экстренные хирургические вмешательства проводятся на базе областной многопрофильной больницы. Это позволяет пациентам получать необходимую медицинскую помощь без выезда за пределы региона.

Одним из крупных проектов в сфере здравоохранения станет строительство нового онкологического центра в Жезказгане. Медицинский комплекс будет рассчитан на 100 коек и 250 посещений в смену. Недавно на месте будущего объекта состоялась церемония закладки капсулы.

Центр будет включать амбулаторный и стационарный блоки. В нем планируется установить линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. В настоящее время пациентам, нуждающимся в таком лечении, приходится выезжать в Караганду.

После ввода центра в эксплуатацию жители области смогут получать комплексную онкологическую помощь, включая хирургическое лечение, химиотерапию и лучевую терапию. За последний год для укрепления онкологической службы в регион привлекли 7 врачей-онкологов. Работа по обеспечению медицинских организаций необходимыми специалистами продолжается.

Для привлечения и закрепления медицинских кадров в области действуют меры социальной поддержки, предусматривающие единовременные подъемные выплаты. Для врачей, прибывающих на работу в районы, их размер составляет 8 млн тенге, в Жезказган — 7 млн тенге, в Сатпаев — 6 млн тенге.

Приоритет отдается специалистам востребованных и дефицитных направлений. При этом подать документы на участие в программе может любой молодой врач.

При содействии акимата области начато строительство двух жилых домов для медицинских работников в Жезказгане и Сатпаеве. Кроме того, действует система клинического наставничества: за каждым молодым специалистом закрепляется опытный врач, который помогает адаптироваться к работе и совершенствовать профессиональные навыки.

Еще одним важным проектом является строительство новой поликлиники в Западном районе Жезказгана. Медицинское учреждение будет рассчитано на 250 посещений в смену. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года.

Поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием, включая аппараты МРТ, КТ и цифрового рентгена. Предусмотрено и отделение функциональной диагностики. Ожидается, что открытие нового учреждения повысит доступность медицинских услуг, позволит сократить очереди на обследования и снизить нагрузку на действующие медицинские организации города.

Параллельно ведется работа по формированию кадрового состава будущей поликлиники. Уже составлен предварительный список врачей и среднего медицинского персонала, заинтересованных в трудоустройстве в новом учреждении.