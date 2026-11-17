В Сатпаеве за одни сутки с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления зафиксировали четыре факта выброса крупногабаритного мусора. Нарушителей привлекли к административной ответственности, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау со ссылкой на департамент полиции региона.

По данным полиции, с начала года в области Ұлытау выявлено более 3 500 фактов нарушения правил благоустройства.

Жителям напоминают, что старую мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные отходы необходимо вывозить в специально отведённые места. Оставлять их возле мусорных контейнеров и в других неустановленных местах не допускается.