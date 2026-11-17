В Жезказгане водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал дежурного. Мужчину привлекли к административной ответственности, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау со ссылкой на департамент полиции региона.

Нарушение выявили инспекторы Центра оперативного управления с помощью камер видеонаблюдения. Установлено, что грузовиком управлял водитель 1979 года рождения.

Департамент полиции напоминает водителям о необходимости строго соблюдать сигналы светофора и требования дежурных при пересечении железнодорожных переездов. Игнорирование запрещающего сигнала может привести к тяжёлым последствиям.