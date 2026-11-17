24 ноября в Жезказгане состоится республиканский фестиваль-выставка «Ұлттық киім – ұлт бейнесі», посвящённый популяризации национальной культуры и традиций, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Мероприятие направлено на продвижение национальной одежды, знакомство с творчеством отечественных дизайнеров и ремесленников, а также популяризацию национальных ценностей.

В рамках фестиваля пройдут показ и продажа национальной одежды. Посетителям представят работы отечественных дизайнеров и ремесленников, современные модели одежды с национальными мотивами. Также запланирована встреча, посвящённая культуре и традициям.

Специальными гостями мероприятия станут журналист и продюсер Дана Нуржигит, президент Союза этнодизайнеров Казахстана Салтанат Жапарова, этнограф и организатор проекта «Киелі кимешек» Турар Саттаркызы.

Фестиваль-выставка начнётся 24 ноября в 10:00 в ресторане «ROYAL HALL» по адресу: город Жезказган, улица Абая, 100. Регистрация участников начнётся в 09:00.

Организатор мероприятия — управление по делам религий области Ұлытау.