Представители организаций образования области Ұлытау приняли участие в III саммите талантов «Казахстан – Сириус», который прошёл в Алматы, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Участниками международного мероприятия стали педагоги школы № 12 «Келешек мектебі» Жезказгана Райхан Каирбаева и Айымгуль Мухамединова, а также ученица 10-го класса Ханшайым Султан.

Саммит объединил одарённых школьников и педагогов Казахстана и России. Мероприятие было направлено на поддержку талантов, развитие творческого и интеллектуального потенциала, обмен передовым опытом и укрепление сотрудничества в сфере образования.

Участники ознакомились с новыми идеями в области образования и обменялись опытом. Они также обсудили инициативы по развитию способностей одарённых детей и возможности их реализации.

На международном мероприятии рассмотрели вопросы развития творческих и интеллектуальных способностей школьников, совершенствования профессионального опыта педагогов и изучения новых подходов в образовании.