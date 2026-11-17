Школьники области Ұлытау успешно выступили на республиканском этапе международной олимпиады «STEM Олимпиадасы – Білім берудегі инновациялар» в Астане и получили путёвки в международный финал, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Среди лучших оказались команды «ЗерекTECH» школы-лицея имени Ибрая Алтынсарина и «Анаконда» общеобразовательной школы № 14 города Сатпаева.

Команда «ЗерекTECH» прошла отбор среди 300 команд и получила путёвку в международный этап. Руководитель команды – Даурен Султан.

Команда «Анаконда» вошла в число 15 лучших команд республиканского этапа, заняв 10-е место. Руководители команды – Ф. О. Сыздыкова и А. А. Зинекен.

В ходе олимпиады школьники продемонстрировали знания в области STEM, логическое мышление, инженерные навыки и умение работать в команде.

Таким образом, две команды области Ұлытау получили право участвовать в международном этапе.

Международный финал пройдёт 21-22 ноября в Астане.