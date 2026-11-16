«Вандализму нет»: в Сатпаеве прошла акция по защите общественного имущества

В Сатпаеве выявлены повреждения декоративных конструкций и элементов благоустройства в общественных местах, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В ходе обхода города обнаружено сломанное и повреждённое имущество в ряде общественных мест. В частности, ущерб причинён декоративным конструкциям и другим элементам, установленным для благоустройства города.

Порча общественного имущества не только негативно влияет на внешний облик города, но и наносит ущерб результатам работы по его благоустройству.

Согласно законодательству Республики Казахстан за умышленное повреждение чужого имущества предусмотрена административная или уголовная ответственность в зависимости от характера правонарушения и причинённого ущерба.

Жителей призывают бережно относиться к общественному имуществу, сохранять объекты благоустройства и ответственно относиться к чистоте и порядку в городе.