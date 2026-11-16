В Каражале в жилых домах установили датчики угарного газа

В Каражале провели профилактическое мероприятие по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В мероприятии приняли участие сотрудники отделов по чрезвычайным ситуациям и полиции Каражала, представители местных исполнительных органов и молодые волонтёры.

Жителям разъяснили требования пожарной безопасности, а также правила использования печей, газовых и электрических отопительных приборов.

Специалисты рассказали о мерах безопасности при топке печей, недопустимости перегрузки электросетей и способах предупреждения отравления угарным газом. Жителям также раздали специальные памятки.

В рамках мероприятия в жилых домах установили датчики угарного газа и объяснили, как ими пользоваться. Устройства предназначены для своевременного обнаружения опасной концентрации угарного газа в воздухе и оповещения жителей.

Такие профилактические меры направлены на снижение риска пожаров и отравления угарным газом в отопительный сезон.