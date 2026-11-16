Гимнастки области Ұлытау завоевали четыре медали на турнире в Жамбылской области

Спортсменки области Ұлытау завоевали одну золотую и три серебряные медали на турнире по художественной гимнастике, который прошёл в Жамбылской области, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Представительницы региона заняли призовые места по итогам соревнований в многоборье.

Айнель Орныбасар заняла первое место и стала победительницей турнира.

Молдир Мухтар, Дильназ Едиге и Айлана Орныбасар заняли вторые места, завоевав серебряные медали.

Таким образом, спортсменки области Ұлытау завершили турнир с четырьмя медалями.