Боксёры области Ұлытау завоевали пять медалей на чемпионате Казахстана

Молодые спортсмены области Ұлытау завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали на чемпионате Республики Казахстан по боксу среди юниоров, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Представлявший регион на первенстве страны Бейбарыс Султан одержал победу над соперниками и стал чемпионом Казахстана.

Динмухаммед Мухаметканапия, Жанибек Осман, Жандос Калканов и Адилет Муханбеткали завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях.

Таким образом, боксёры области Ұлытау завершили республиканский чемпионат с пятью медалями.