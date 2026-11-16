Два спортсмена области Ұлытау стали призёрами чемпионата Казахстана по асық ату

Спортсмены области Ұлытау завоевали две медали на чемпионате Республики Казахстан по асық ату среди взрослых, который прошёл в Павлодаре, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

На протяжении трёх дней спортсмены соревновались в блице и традиционном формате игры. В чемпионате приняли участие около 200 спортсменов из 19 регионов страны.

В соревнованиях по блицу представитель области Ұлытау Батырбай Сарсекеев занял первое место и стал чемпионом Казахстана. Саят Жаркенов завоевал бронзовую медаль. Второе место занял спортсмен из Шымкента Нуркисса Молжигитов.

По итогам чемпионата Батырбай Сарсекеев и Саят Жаркенов вошли в состав национальной сборной Республики Казахстан.

В следующем году Батырбай Сарсекеев представит страну на чемпионате Азии, а Саят Жаркенов примет участие в международном турнире.