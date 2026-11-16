«Зерделі ұлт»: в области Ұлытау обсудили новые направления развития культуры чтения

В области Ұлытау состоялось совещание, посвящённое развитию культуры чтения и реализации концепции «Зерделі ұлт» на 2027-2031 годы, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

На заседании под председательством заместителя акима области Бакытжана Жайлаубаева рассмотрели вопросы формирования культуры чтения в эпоху искусственного интеллекта, развития книжного дела и повышения читательской активности.

В совещании приняли участие руководители областных управлений культуры, образования и внутренней политики, представитель регионального офиса республиканского марафона «Кітап оқитын ұлт», представители интеллигенции, ветераны сферы культуры, а также руководители городских и районных отделов культуры и библиотек.

В ходе встречи представили цель и основные задачи концепции «Зерделі ұлт», разработанной Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Участники обсудили предусмотренные документом приоритетные направления и показатели, которых планируется достичь к 2031 году.

Руководитель областного управления культуры, развития языков и архивного дела Магжан Табылдин рассказал о международных стандартах в сфере чтения и представил обзор работ по семи основным направлениям концепции.

Также был рассмотрен ход реализации республиканского марафона «Кітап оқитын ұлт» в регионе. Руководитель регионального офиса марафона С. Абжанов отметил важность совместной работы государственных органов и общественных организаций для повышения интереса детей и молодёжи к чтению. Он также обратил внимание на необходимость увеличения числа участников направления «Читающий государственный служащий».

В ходе обсуждения прозвучали предложения приглашать в регион известные казахстанские издательства и популярных писателей, организовывать встречи с читателями и литературные мероприятия для широкой популяризации культуры чтения.

По итогам совещания приняты решения об увеличении объёма финансирования на пополнение библиотечных фондов, укреплении сотрудничества между государственными органами, организациями образования, библиотеками, авторами, бизнесом и творческими сообществами. Также предусмотрена системная реализация мероприятий в рамках концепции в городах и районах области.

Эта работа направлена на повышение интереса жителей региона к книгам, формирование культуры чтения как части повседневной жизни и воспитание интеллектуально развитого поколения.