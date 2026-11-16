В музее имени М. Торегельдина состоялась встреча, посвящённая 80-летию Центрально-Казахстанской археологической экспедиции. В мероприятии приняли участие учёные Института археологии имени А. Х. Маргулана и специалисты-археологи, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Для участников организовали экскурсию в музей-дом академика К. И. Сатпаева в посёлке Карсакпай и музей Жезды. Гости ознакомились с экспозициями и тематическими площадками музеев.

Программа встречи включала познавательные и практические мероприятия, посвящённые археологии. В частности, на площадке археологической практики состоялся открытый диалог между учёными, школьниками и педагогами. Участникам также показали методы проведения раскопок.

На площадке «Древние мастерские Жезказгана» представили технологию литья металла с использованием модели древней печи Милыкудук. Во время интерактивной экскурсии «Путешествие в бронзовый век» продемонстрировали, как измельчали медную руду методом древних рудокопов и изготавливали глиняные кувшины.

На площадке «Ремесло и полевая кузница» на практике показали традиционные методы обработки металла, в том числе закалку и ковку.

В завершение гости осмотрели экспозиционные залы музея и оставили памятные записи в музее-кабинете М. Торегельдина.