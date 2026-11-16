В области Ұлытау наградили победителей конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз»

В области Ұлытау состоялась церемония награждения победителей региональных этапов конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз», сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель акима области Ұлытау Нуртас Карипбаев. Он поздравил победителей и участников конкурсов.

В своём выступлении заместитель акима области отметил вклад людей труда в социально-экономическое развитие региона. Он подчеркнул, что повседневный труд представителей рабочих профессий служит основой развития экономики области.

«Ваши сегодняшние достижения – результат ежедневного труда, ответственности, настойчивости и стремления к высоким целям. Вы являетесь примером для своих коллег, молодёжи и всех жителей нашей области», – сказал Нуртас Карипбаев.

По итогам конкурсов определены победители в номинациях «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодёжи», «Лучший молодой работник производства», «Лучшее социально ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда» и «Лучший коллективный договор».

Победителям вручили денежные премии.