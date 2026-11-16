С начала года в области Ұлытау открыли 22 новых ветеринарных объекта
В области Ұлытау в этом году завершено строительство 22 ветеринарных объектов. В эксплуатацию введены одна ветеринарная станция и 21 ветеринарный пункт, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.
Проекты направлены на повышение доступности ветеринарных услуг в сельских населённых пунктах и развитие необходимой для животноводства инфраструктуры.
Один из введённых объектов – ветеринарный пункт в Кенгирском сельском округе. Новое здание оснащено специальным устройством для фиксации скота. Оно позволяет безопасно удерживать животных во время вакцинации, диагностических исследований и ветеринарной обработки, облегчая работу специалистов.
В селе Кенгир зарегистрированы 4 784 головы крупного рогатого скота, 6 719 голов мелкого скота, 6 601 лошадь и 32 верблюда. С учётом численности поголовья важно, чтобы ветеринарная помощь была доступна сельским жителям и хозяйствам.
Теперь местные жители и хозяйства смогут получать необходимые ветеринарные услуги в своём населённом пункте. Это также создаёт благоприятные условия для проведения ветеринарными врачами профилактических и диагностических работ.
Ввод новых ветеринарных объектов направлен на сохранение здоровья сельскохозяйственных животных, профилактику инфекционных заболеваний и повышение качества ветеринарных услуг в регионе.