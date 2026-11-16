В Жезказгане администратора детского развлекательного заведения привлекли к административной ответственности за использование пиротехники, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау со ссылкой на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

Инцидент произошёл 14 ноября около 20:00. Во время обхода закреплённой территории участковый инспектор полиции обнаружил, что перед детским развлекательным заведением использовали пиротехнические изделия.

В ходе проверки выяснилось, что фейерверк запустил администратор заведения. По данному факту его привлекли к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Полиция призывает граждан соблюдать общественный порядок, выполнять требования законодательства при использовании пиротехники и уважать покой окружающих.["