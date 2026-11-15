Аким области Есет Байкен проведет встречу с жителями района Ұлытау

18 ноября в 11:00 состоится встреча акима области Ұлытау Есета Байкена с жителями района Ұлытау, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Встреча пройдет в Улытауском районном доме культуры по адресу: улица Абая, 1.

В ходе встречи Есет Байкен ответит на вопросы жителей, выслушает их предложения и мнения.

До начала встречи личный прием граждан проведут руководители областных управлений и территориальных департаментов центральных государственных органов. По завершении встречи личный прием граждан по актуальным вопросам проведет аким области.