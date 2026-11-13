В области Ұлытау ко Дню национальной валюты наградили работников финансовой сферы

В области Ұлытау состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню национальной валюты Республики Казахстан и профессиональному празднику работников финансовой сферы, который отмечается 15 ноября, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В мероприятии, прошедшем в историко-археологическом музее Жезказгана, приняли участие руководители областных департаментов и управлений, отделов экономики и финансов городов и районов, представители фонда развития и банков, а также ветераны и работники финансовой сферы.

Заместитель акима области Ұлытау Нуртас Галымулы поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником и вручил награды за добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

Трое специалистов, отличившихся высоким профессионализмом и ответственным отношением к работе, награждены нагрудным знаком Министерства финансов Республики Казахстан «Қаржы саласының үздігі».

Кроме того, ряд работников финансовой сферы удостоен наград и благодарственных писем акима области Ұлытау.