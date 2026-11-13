В Жезказгане привлекли к ответственности водителя, ехавшего с открытым капотом

В Жезказгане полицейские привлекли к административной ответственности водителя автомобиля, который двигался по улице Сарыарка с открытым капотом. Видеозапись обнаружили при мониторинге социальных сетей, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау со ссылкой на департамент полиции региона.

На записи был запечатлён автомобиль ВАЗ-21010. Полицейские установили водителя и поместили автомобиль на специализированную стоянку.

С водителем провели профилактическую беседу, предупредив, что подобные действия создают угрозу безопасности дорожного движения.

Полиция призывает водителей перед выездом проверять техническое состояние автомобилей и строго соблюдать правила дорожного движения.