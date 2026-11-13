В Жезказгане жителям вручили ключи от новых квартир

В Жезказгане состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. Около десяти жителей города получили долгожданное жильё, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Ключи новосёлам вручил аким города Мурат Бурибаев. Он поздравил обладателей квартир с этим радостным событием и пожелал им благополучия, счастья и уюта в новых домах.

В своём поздравлении глава города подчеркнул, что собственное жильё – важная основа семейного благополучия, стабильности и уверенности в будущем. Оно даёт возможность строить планы, создавать комфортные условия для жизни и воплощать мечты.

Для каждой семьи получение собственного жилья – особенный момент. Дом становится местом, где растут дети, собираются родные и близкие, звучит смех и создаются тёплые семейные воспоминания.

Поздравляем новосёлов с обретением собственного жилья! Пусть в каждой квартире царят мир, любовь и взаимопонимание, а в новых домах будет как можно больше счастливых событий.