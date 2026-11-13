В Жезказгане пройдет республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей

С 27 по 30 ноября в Жезказгане состоится республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Танау Ныгызбаева, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В соревнованиях примут участие юные борцы 2010-2011 годов рождения. Турнир пройдет во Дворце спорта «ULYTAU» в Жезказгане.

Торжественное открытие запланировано на 28 ноября в 12:30. Финальные схватки начнутся 29 ноября в 10:00.

Республиканский турнир направлен на обмен опытом между молодыми спортсменами, повышение их мастерства и популяризацию вольной борьбы.

Место проведения: город Жезказган, проспект Бейбітшілік, 26/5, Дворец спорта «ULYTAU».

Организаторы приглашают жителей города и любителей спорта поддержать юных борцов.