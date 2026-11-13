В области Ұлытау LED-экраны празднично оформили к 35-летию Независимости Казахстана

В области Ұлытау в преддверии 35-летия Независимости Республики Казахстан празднично оформили города и районы региона. На LED-экранах и информационных конструкциях размещены тематические визуальные материалы, посвященные знаменательной дате, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

На экранах, расположенных вдоль центральных улиц и в общественных местах региона, транслируются праздничные материалы с символикой 35-летия Независимости Казахстана.

Тематическое оформление направлено на создание праздничной атмосферы и подчеркивает значимость предстоящей даты в истории страны.

Напомним, что в этом году Казахстан отметит 35-летие Независимости.