В Жезказгане открылась «Центральная мечеть области Ұлытау» на 3 тысячи человек

В Жезказгане состоялось торжественное открытие новой мечети, рассчитанной на 3 тысячи человек, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В церемонии приняли участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай қажы Таганулы, председатель Наблюдательного совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурмухамбет Абдибеков, председатель правления корпорации Руслан Оскенали, почетные граждане области Ұлытау, аксакалы региона и представители подрядных организаций.

Новый религиозный объект возведен при финансовой поддержке ТОО «Корпорация Казахмыс». Генеральный подрядчик – ТОО «Integra Construction».

Строительство мечети началось в 2025 году. В июле того же года с участием Верховного муфтия состоялась церемония закладки первого камня в фундамент здания.

Мечеть расположена в центральной части Жезказгана и рассчитана на 3 тысячи человек. Здесь созданы условия для совершения молитв, проведения религиозно-просветительских мероприятий и встреч духовно-культурной направленности.

Решением Президиума Духовного управления мусульман Казахстана новому религиозному объекту присвоено официальное название «Центральная мечеть области Ұлытау».

Возведение мечети стало одним из социальных проектов ТОО «Корпорация Казахмыс», направленных на развитие инфраструктуры региона. Компания также участвует в реализации ряда социальных и инфраструктурных инициатив в рамках меморандума о сотрудничестве с акиматом области Ұлытау.