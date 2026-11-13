Гастроли театра имени Серке Кожамкулова из области Ұлытау начались в Алматы

Казахский музыкально-драматический театр области Ұлытау имени Серке Кожамкулова начал гастроли в Алматы. Творческий коллектив представил зрителям первый спектакль, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В рамках гастролей артисты показали спектакль «Сен және мен» на сцене Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова. Алматинские зрители тепло приняли первую постановку.

Гастроли, направленные на знакомство зрителей других городов с театральным искусством региона Ұлытау, продолжатся и в ближайшие дни.

13 ноября будет показан спектакль «Ғашықтар», а 14 ноября – «Войцек».