От робототехники до искусства: возможности центра «Шабыт» в области Ұлытау

В области Ұлытау работает центр «Шабыт», деятельность которого направлена на развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей и подростков. Это первый проект фонда Булата Утемуратова в регионе, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Современный центр дополнительного образования общей площадью 2 603 квадратных метра может одновременно принимать 250 детей.

В центре оборудованы 14 учебных кабинетов. Здесь дети могут заниматься робототехникой, STEM, цифровым искусством, информатикой, музыкой, хореографией, изобразительным искусством, керамикой, шахматами и спортом в соответствии со своими интересами.

Учебные кабинеты оснащены интерактивными панелями, 3D-принтерами, лазерными станками и другим современным технологическим оборудованием. Это позволяет детям сочетать теоретические знания с практикой, совершенствовать творческие и технические навыки.

В центре также предусмотрены актовый зал на 150 мест, фотостудия, кабинет раннего развития и сенсорная комната. Кроме того, здесь есть многофункциональные пространства для отдыха, самостоятельного обучения детей и проведения различных мероприятий.

Созданы условия и для детей с особыми образовательными потребностями. Инфраструктура здания адаптирована в соответствии с требованиями безбарьерной среды.

Центр «Шабыт» направлен на поддержку интересов детей, освоение ими новых знаний и навыков, а также организацию их досуга.

Родители, желающие ознакомиться с работой центра, могут выбрать образовательные направления с учётом интересов и способностей своих детей.