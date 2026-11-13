Жилые дома Западного района Жезказгана начали подключать к природному газу

В Западном районе Жезказгана начали подключать жилые дома к природному газу. С 10 ноября работы ведутся поэтапно, первые жители уже пользуются газом в быту, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В связи с этим аким Жезказгана Мурат Бурибаев и главный инженер Карагандинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Дильдабек Культимиров посетили один из подключённых к природному газу домов и встретились с его владельцем.

Жители выразили благодарность за долгожданное подведение природного газа и поблагодарили специалистов, участвовавших в реализации проекта. По их словам, использование природного газа облегчит повседневный быт и повысит комфорт в домах.

В рамках проекта газификации завершены основные строительно-монтажные работы и установлены выводы для подключения 960 жилых домов. Из восьми газораспределительных шкафов в районе запущены пять. Подача газа к оставшимся трём будет осуществляться поэтапно.

В настоящее время 80 абонентов получили технические условия и готовятся к подключению домов к сети природного газа. Остальным жителям также напомнили о необходимости своевременно оформить документы и соблюдать установленные технические нормы и требования безопасности при подключении.

В ходе встречи аким города обратил внимание на необходимость системного продолжения работ по газификации и строгого соблюдения требований безопасности при подключении жилых домов к сети.

Проект газификации Западного района направлен на развитие инженерной инфраструктуры города и улучшение условий жизни жителей. В дальнейшем подключение домов к природному газу продолжится поэтапно.