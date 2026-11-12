В области Ұлытау открыли обновленный участок трассы «Жезказган – Аркалык – Петропавловск»

В области Ұлытау завершен средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» протяженностью 109 км. Движение транспорта открыто на всем протяжении отремонтированного участка с 143-го по 252-й километр, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Общая протяженность республиканской автодороги от Жезказгана до границы с Костанайской областью составляет 238 км. Ремонтные работы охватили участок от населенного пункта Ұлытау до границы с соседней областью.

Для реализации проекта дорога была разделена на семь участков. В рамках проведенных работ установлены и обновлены 17 водопропускных труб, а также выполнен ремонт моста Балга.

Ремонт дороги осуществлялся поэтапно. В ноябре 2025 года в эксплуатацию был введен 15-километровый участок с 193-го по 208-й километр. В настоящее время работы на остальных участках завершены, что позволило открыть движение транспорта на всем 109-километровом отрезке.

Особое внимание уделялось контролю качества дорожно-строительных работ. Специалисты Национального центра качества проводили отбор проб строительных материалов и лабораторные испытания для проверки соответствия выполненных работ установленным нормативным требованиям. Кроме того, подрядными организациями предусмотрены гарантийные обязательства сроком до трех лет.

Реализация проекта позволила улучшить техническое состояние одного из важных транспортных направлений региона, повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для водителей и пассажиров.