Ансамбль филармонии области Ұлытау выступил на международном фестивале в Казани

9 ноября в Казани состоялось торжественное открытие международного фестиваля «Россия – Восток» («Восточный базар»). Единственным представителем Казахстана в концертной программе открытия стал ансамбль филармонии имени Тайжана Калмагамбетова области Ұлытау, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В концертной программе были представлены пять номеров с участием известных коллективов, среди которых «Ялла», «Песняры» и ведущие национальные ансамбли Татарстана.

Среди почётных гостей фестиваля — министры культуры, дипломаты, послы различных государств и представители международного культурного сообщества.

Выступление ансамбля стало значимым событием в истории филармонии и представило искусство области Ұлытау на международной сцене.