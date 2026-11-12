Ансамбль филармонии области Ұлытау выступил на международном фестивале в Казани
9 ноября в Казани состоялось торжественное открытие международного фестиваля «Россия – Восток» («Восточный базар»). Единственным представителем Казахстана в концертной программе открытия стал ансамбль филармонии имени Тайжана Калмагамбетова области Ұлытау, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.
В концертной программе были представлены пять номеров с участием известных коллективов, среди которых «Ялла», «Песняры» и ведущие национальные ансамбли Татарстана.
Среди почётных гостей фестиваля — министры культуры, дипломаты, послы различных государств и представители международного культурного сообщества.
Выступление ансамбля стало значимым событием в истории филармонии и представило искусство области Ұлытау на международной сцене.