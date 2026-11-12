Полиция усилила контроль на трассе Жезказган – Караганда из-за гололёда

В связи с резким изменением погоды и образованием гололёда инспекторы роты патрульной полиции провели профилактическую работу на автодороге Жезказган — Караганда, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау со ссылкой на департамент полиции региона.

Полицейские проверили наличие зимних шин на автомобилях и разъяснили водителям требования безопасности дорожного движения.

Полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и быть предельно внимательными на дорогах.