В области Ұлытау усилена борьба со скотокрадством: работают пять передвижных постов

В области Ұлытау в рамках принципа «Закон и порядок» проводится работа по предупреждению скотокрадства и защите имущества жителей. В этих целях на территории региона действуют пять передвижных полицейских постов. Об этом сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау со ссылкой на департамент полиции региона.

С начала года в области зарегистрировано 19 преступлений, связанных с кражей скота. В результате работы полиции в районе Жанаарка выявлены три преступные группы, установлена их причастность к восьми преступлениям.

Пять передвижных полицейских постов работают в регионе для предупреждения краж скота и пресечения правонарушений. Эти меры направлены на обеспечение общественной безопасности и защиту имущества жителей от преступных посягательств.

Полицейские призывают владельцев скота не оставлять животных без присмотра и ответственно относиться к их сохранности.

В правоохранительных органах напомнили, что наряду с профилактическими мерами полиции важную роль в предупреждении скотокрадства играет и осторожность самих владельцев животных.