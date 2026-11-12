Аким области Ұлытау встретился с жителями Жанааркинского района

Аким области Ұлытау Есет Байкен встретился с жителями Жанааркинского района. В ходе встречи обсудили вопросы социально-экономического развития района, реализацию инфраструктурных проектов, а также актуальные проблемы, волнующие местное население. Об этом аким области написал на своей странице в Instagram, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

«Провел встречу с жителями Жанааркинского района, в ходе которой обсудили социально-экономическое развитие района, реализацию инфраструктурных проектов и актуальные для жителей вопросы.

В Жанааркинском районе наблюдается положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. В настоящее время ведется работа по реализации четырех инвестиционных проектов общей стоимостью 25,6 млрд тенге, в рамках которых планируется создать 332 новых рабочих места.

Особое внимание уделяется развитию инженерной и социальной инфраструктуры. Продолжается строительство моста через реку Сарысу в поселке Кызылжар, ведутся работы по модернизации электрических и водопроводных сетей, газификации Жанаарки, строительству жилья и благоустройству населенных пунктов.

В сфере образования запланировано строительство новых школ, в том числе школы на 300 мест в селе Тугискен. В сфере здравоохранения продолжаются модернизация районной больницы и развитие медицинской инфраструктуры. Наряду с этим реализуются проекты по развитию культуры, спорта и благоустройству общественных пространств.

В ходе встречи выслушал обращения и предложения жителей. По поднятым вопросам дал соответствующие поручения ответственным руководителям, подчеркнув необходимость соблюдения сроков реализации проектов и обеспечения качества проводимых работ.

После встречи провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел вопросы, требующие индивидуального подхода и дополнительного изучения.

Все поступившие обращения будут рассмотрены в установленном порядке. Исполнение данных поручений и решение обозначенных вопросов остаются на контроле»,- написал Есет Байкен.