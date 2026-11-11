Методический центр области Ұлытау оказал профессиональную поддержку педагогам

В школе-гимназии имени Бауыржана Момышулы города Сатпаева организован методический день, направленный на повышение качества образования и оказание профессиональной поддержки педагогам, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Мероприятие проведено в соответствии с планом работы методического центра области Ұлытау. Его основная цель — изучение эффективности учебного процесса в школе и оказание методической помощи, направленной на совершенствование профессиональной деятельности педагогов.

В ходе методического дня специалисты центра посетили уроки, изучили уровень их организации, эффективность применяемых методов обучения и учебные достижения школьников. Также внимание уделили работе системы внутришкольного контроля.

По результатам изучения педагогам предоставили конкретные методические рекомендации по повышению качества уроков, применению эффективных методов обучения и улучшению образовательных результатов.

Методический центр области Ұлытау систематически проводит подобные мероприятия в организациях образования региона. Эта работа направлена на контроль качества образования в школах, постоянную методическую поддержку педагогов и повышение результативности учебного процесса.